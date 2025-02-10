◆アイスホッケー女子◇ミラノ・コルティナ五輪最終予選最終日日本４−１中国（９日、苫小牧市・ｎｅｐｉａアイスアリーナ）８日に４大会連続５度目の五輪出場を決めた世界ランキング７位のアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は、第３戦で同１２位の中国を４―１で下し、無傷の３連勝で最終予選を締めた。第１ピリオド（Ｐ）３分２６秒にＦＷ輪島夢叶（ゆめか、２２）＝道路建設ペリグリン＝が先制弾。今大会５