カブスの今永昇太投手（31）は9日（日本時間10日）、アリゾナ州メサの球団施設でメジャー30球団のトップを切りキャンプイン。3月18日（同19日）から東京で開催されるドジャースとの開幕シリーズに備え、上々のスタートを切った。アップ、キャッチボールを入念に済ませると室内ブルペンへと向かい約30球の投球練習を行い「今日は中でブルペンで投げる日だったんで、シーズン中に不調になった時に色々と見返せるように、データど