ひ弱な青年・トランプが教わった「3つのルール」最近、日本経済新聞を読んでいて“刺さった”記事がありました。1月18日付けの大機小機「ドラえもんのいない世界」という記事です。内容はドラえもんとはあまり関係なく、ドナルド・トランプ米大統領の若い頃を描いた自伝的映画『アプレンティス』を見たという話でした。映画では、ひ弱な青年だったトランプ氏が裏社会にも通じる辣腕弁護士と出会って、「勝利のための3つのル