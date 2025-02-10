かつてJリーグのMVPに輝いた日本人MFのスーパーゴールが英国で話題となった。現地２月８日に開催されたFAカップの４回戦で、岩田智輝を擁する３部のバーミンガムがプレミアリーグの強豪ニューカッスルとホームで対戦し、２−３で敗れた。この一戦にボランチで先発した岩田は１−２で迎えた40分、相手のクリアボールに反応。ペナルティエリアの外から豪快なミドルシュートを叩き込む。このスーパーゴールは、瞬く間に話題と