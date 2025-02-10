あまりに苦い誕生日となった。ただ、孤軍奮闘したという見方もある。遠藤航が所属するリバプールは現地時間２月９日、FAカップ４回戦で、２部で最下位に沈むプリマスと敵地で対戦。大幅にメンバーを入れ替えて臨んだなか、53分にPKで奪われた１点を最後まで返せず、０−１で敗れた。まさかの結果になったが、32歳の誕生日にアンカーで先発し、序盤にCBに移った遠藤は、流石のパフォーマンスを披露。球際での強さに加え、抜群