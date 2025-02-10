現地時間２月９日に開催されたFAカップ４回戦で、遠藤航が所属するリバプールは、２部で最下位のプリマスと敵地で対戦。０−１で衝撃の敗北を喫した。モハメド・サラーやフィルジル・ファン・ダイクら主力はベンチ外となり、メンバーを大幅に入れ替えて臨んだため、連係が上手く取れず。さらに、怪我から復帰したばかりのジョー・ゴメスが再び負傷し、アンカーで先発した遠藤航が急遽CBに入るアクシデントも発生してしまう。