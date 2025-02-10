「新馬戦」（９日、京都）関西圏では世代最後となった芝の新馬戦は、２番人気のルージュソリテール（牝３歳、父ロードカナロア、母レッドオルガ、栗東・藤原）が勝利。３番手から競馬センスの高さを発揮して初陣Ｖを飾った。西村淳は「関係者がじっくりつくってくれて、強い内容でした」と評価。母も手掛けた藤原師は「お母さんも素材は良かったし、何とか走らせたいと思っていました。桜花賞（４月１３日・阪神）を目指して