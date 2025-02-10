「かささぎ賞」（９日、小倉）大外枠からスピードの違いでハナに立った６番人気のドゥアムール（牝３歳、栗東・中竹）が押し切り勝ち。直線で一度は相手に出られたが、二枚腰を発揮して差し返した。藤岡佑は「外枠でもスタートが速く、スムーズにハナへ行けました。多少ペースが速くても粘りの利く血統なので、うまくラチを頼りながら、しぶとく粘ってくれたと思います。いい時に乗せてもらいました」と相棒の踏ん張りをたた