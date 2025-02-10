今年に入ってから金の価格は上昇傾向が続いています。ここ数日、世界の金価格が何度か最高値を更新し、金製品の価格も上昇しています。深セン市にある中国最大の金取引市場・水貝国際珠宝交易中心のある貴金属店の販売員は、「このは、1が金のアクセサリーを買いに来ている」と話しました。北京の老舗貴金属店・菜百首飾の店舗では、金のアクセサリーが並ぶカウンターの前に大勢の客が並び、試着や購入をしています。また、金の延