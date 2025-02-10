「新馬戦」（９日、東京）中団から運んだ６番人気のシュヴァルム（牝３歳、父ルヴァンスレーヴ、母アルスフェルト、美浦・尾関）が直線で断トツの上がりを繰り出し、後続に２馬身差をつける快勝劇でデビューＶを飾った。丸田は「気のいいタイプなので、初戦から砂をかぶっても上手に走ってくれました。今後は気の良さが難しい方にいかなければ」と、非凡な能力を認めつつも課題を挙げていた。