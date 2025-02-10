昨年のダービー馬で、ＡＪＣＣを制したダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）が、ドバイシーマクラシック・Ｇ１（４月５日・ＵＡＥメイダン）の招待を受諾した。管理する安田師が９日、自身のＸで明かした。この日、東京競馬場で取材に応じ、「爪が薄い馬なので、向こうで強い負荷をかけたくない。ある程度こちらで仕上げて行きたいと思います」と話した。