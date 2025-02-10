テレビ朝日は10日、昨年10月に76歳で亡くなった俳優の西田敏行さんをしのんで、18日に「緊急特別番組ありがとう西田敏行さん〜不世出の名優 安らかに…〜」（火曜後6・30）を放送すると発表した。西田さんは大ヒットシリーズ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」で、主人公・大門未知子（米倉涼子）を目の敵にする蛭間重勝役を熱演。2013年放送の第2シリーズからシリーズ完結作「劇場版ドクターXFINAL」まで11年にわたって