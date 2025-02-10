「きさらぎ賞・Ｇ３」（９日、京都）寒風吹きすさぶ真冬の淀で、暖かな春を予感させる走りを見せた。伝統の出世レースを制したのは、単勝１番人気に支持されたサトノシャイニング。ただ一頭、モノが違うと言わんばかりの破壊力を見せつけ、３馬身差の快勝劇で初めてのタイトルを手中に収めた。大外枠発進だったが、向正面でショウヘイのすぐ後方にポジショニング。道中は意識的に前に壁をつくる形で進めた。課題だった折り合