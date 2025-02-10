◇紅白戦紅組3―2白組（2025年2月9日名護）紅組の「1番・中堅」で出場の日本ハム・五十幡が持ち味を発揮した。4回先頭で同点の口火を切る二塁内野安打し、6回1死では再び二塁内野安打から勝ち越しのホームを踏んだ。初回先頭の四球を含む全3打席で出塁し「出塁することが仕事なのでそこは良かった」。中堅は松本剛、矢沢らと競争は激しいが「レギュラーを勝ち獲れるようにやるだけ」と気を引き締めた。