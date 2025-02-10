「小倉日経賞」（９日、小倉）Ｇ１・２勝馬レガレイラの半兄で、２番人気のドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田）がオープン初Ｖ。４角で大外を回りながらもライバルを力強くねじ伏せた。杉原は「ゲートをうまく出てくれました。ペースが遅いなかでもしっかりと我慢して、完勝でしたね。道中で力みがあっても最後まで脚色が衰えることはなかったし、能力は素晴らしいです。賞金を加算できましたし、いい時に乗せてもらいまし