元宝塚歌劇団宙組トップで女優朝夏まなとが9日までにインスタグラムを更新。故郷佐賀の名物を投稿した。朝夏はカウンターでラーメンを食べる姿をアップし、「佐賀に帰ると食べたくなるとんこつラーメンに生卵やっぱこれだね〜！！」と記した。ハッシュタグでは、店名や「キクラゲと」「のりもたまらない」と説明を加えた。フォロワーからは「とんこつラーメンに生卵、初めて見ました」と驚きの声が上がった。