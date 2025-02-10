元宝塚歌劇団月組トップで女優瀬奈じゅんが9日までにインスタグラムを更新。歌劇団の先輩、元雪組トップ一路真輝について投稿した。瀬奈はストーリーズに、台本とカイロの写真をアップし、「『なんか寒い…』とつぶやいたら、一路さんがサッとカイロをくださった」と記した。さらに「チョコを食べていたら、一路さんがサッとウエットティッシュをくださった食べ終わったチョコの紙を畳んでいたら、一路さんがサッとゴミ袋を用意