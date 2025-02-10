歌手氷川きよし（47）が9日までにインスタグラムを更新。ストーリーズで、26年前の貴重なプロモーションCDを公開した。氷川は「1999年26年前デビュー前のコロムビアレコードがプロモーション用で作ってくれたcd。懐かしい」とプロモーションCDの写真を公開。ジャケットに写真などは一切なく「氷川きよし箱根八里の半次郎」と名前と曲名のみが記されている。「ジャケ写なし謎に包まれた演歌を歌う新人歌手。どうせ売れないよ