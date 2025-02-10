テレビ朝日は、24年10月に76歳で亡くなった西田敏行さんの「緊急特別番組ありがとう西田敏行さん〜不世出の名優安らかに…〜」を18日午後6時30分から放送することを10日、発表した。西田さんは、同局系人気ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」で演じた蛭間重勝などアクの強い役から、西郷隆盛や豊臣秀吉といった歴史上の人物、そして映画「釣りバカ日誌」の“ハマちゃん”こと浜崎伝助をはじめとするコミカルな役など、