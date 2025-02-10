アイドルグループ「＃2i2（ニーニ）」の十味（とーみ＝25）が9日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。十味は「舌ペロオフショ供給です」とコメントし、バストを両腕で寄せ、ぺろりと舌を出した黒ビキニショットを公開した。この姿にフォロワーからは「刺激が強い！」「Sexy十味ちゃん大好き」「十味ちゃんめちゃ可愛い」とコメントが寄せられている。