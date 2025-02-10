【ブンデスリーガ】フライブルク 1−0 ハイデンハイム（日本時間2月8日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】堂安律、ドンピシャすぎる“パーフェクトボレー”まさに”紙一重”というプレーだった。ペナルティーエリア内でフライブルクの日本代表MF堂安律が左足でダイレクトボレーを放つと、シュートは惜しくもクロスバー直撃。決めればゴラッソという決定機を迎えた。日本時間2月8日に堂安が所属するフライブルクはハイ