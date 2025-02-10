「令月Ｓ」（９日、京都）３番人気のロードアウォード（騙５歳、栗東・吉岡）が２着馬に２馬身半差をつけて快勝した。好スタートから２番手で流れに乗り、直線入り口で先頭に並び掛けると、最後まで脚色が衰えることなく突き抜けた。初コンビで勝利に導いた西村淳は「強かったですね。ゲートを出てからも速かったですし、終始手応えも良かったです」とうなずいた。