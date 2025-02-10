グラビアアイドル榎原依那（27）が9日までにインスタグラムを更新。FRIDAY創刊40周年記念企画のグラデミー賞で「MVG(大賞)」を受賞したことを報告した。榎原は「FRIDAY創刊40th記念企画グラデミー賞にて『MVG(大賞)』をいただきました！まずは、いつも応援してくれてるみんなありがとう！おかげで1番いい賞を獲ったぞーーー！！シンプルに、嬉しいという気持ちでいっぱいです」と受賞の喜びをつづった。榎原はワンショルダ