ミスマガジン2022で「ミスヤングマガジン」に選ばれたグラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季（22）が9日、インスタグラムを更新。サウナショットを披露した。麻倉は「長崎サウナかめやまとシーシャバーPOPSMOKEによるサウナシーシャイベントに行ってきたよ」とイベントに参加したことを報告した。「かめやまサウナに一度行ってみたかったのでこのタイミングで行けて嬉しい〜！外気浴は長崎の景色が良くて最高に気持ちいい時間を過