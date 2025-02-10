全日本プロレス９日の後楽園ホール大会で、世界タッグ王者の斉藤ブラザーズ（ジュン＆レイ＝３８）が青柳兄弟（優馬＆亮生）を下し、史上最多となる８度目の防衛を果たした。５日には歌手デビューを発表するなど、リング内外でマルチな活躍を見せる?最恐双子?が年末恒例の国民的歌番組への出場を熱望した。史上初の兄弟同士による決戦を制した。これまで同ベルトの防衛記録は、第７代王者のジャンボ鶴田＆谷津嘉章による７回。