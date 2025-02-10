近年の傾向として目立つのが、犯罪に加担すると気づかず「闇バイト」に応募してしまうことだ。高校生が逮捕されるなど、10代が加害者となるケースもある。我が子が関わらないようにするにはどうすればいいのか。ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザーの鈴木朋子さんに、親が注意するべきポイントを教えてもらった。いつの間にか、犯罪をしてしまう子供や若者たちはなぜ、闇バイトに足を踏み入れるのか。「高校生・大学生は学業