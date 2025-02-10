広島の宮崎・日南キャンプで開幕投手の行方が注目されている。昨季の開幕投手だった九里はオリックスにＦＡ移籍。今年は大瀬良や床田、森下らの争いが予想される中、指揮官就任３年目の新井貴浩監督（４８）は１１年目の塹江敦哉投手（２７）を指名している。ただ、塹江は昨季登板した全５３試合が救援で「中継ぎ」を主戦場とする左のスペシャリストだ。それでも指揮官は「だから塹江って言っているじゃん。本人にも伝えたし