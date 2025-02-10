フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たした羽生結弦（３０）が制作・指揮する単独公演「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ?ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ?ＴＯＵＲ」の千葉公演（ららアリーナ東京ベイ）が９日に千秋楽を迎えた。会場に詰め掛けた８３００人の観衆を魅了したカリスマスケーターの?信念?は今も昔も変わらない。その目には感動の涙が浮かんでいた。２０１８年平昌五輪のショートプロ