立ち技格闘技イベント「Ｋー１ＷＯＲＬＤＭＡＸ２０２５」（９日、東京・国立代々木競技場第二体育館）で、前Ｋー１スーパーフェザー級王者のレオナ・ペタス（３２）が宮田充プロデューサーに反旗。「反乱軍（仮）」の立ち上げを高らかに宣言した。レオナは２０２３年１２月のレミー・パラ戦を最後に戦線を離脱。そのまま試合をすることなく、今年１月にベルトの返上を発表してさまざまな憶測を呼んでいた。そんなレオナ