ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£¹Æü¤Î£Î£È£ËÈÖÁÈ¤Ç¡¢£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁêÀ­¤Ï¹ç¤¦¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤«¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤Ç¤­¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡££±¤«·îÁ°¤«¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¶õ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÀª¤ÎÊý¤ËÅØÎÏ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤­¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ç