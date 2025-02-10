放浪癖の強い猫 画像はイメージです シドニーにある海辺の街、ボンダイでは、白猫Bentleyを知らない人はほとんどいません。酒屋さんのカウンターに座ったり、スーパーマーケットの陳列棚の前をうろついたり、あるいは勝手にだれかのアパートの部屋に住み着いてしまったり…この猫の神出鬼没な行動は、地元で有名なのです。Facebook上の地元グループのページにも