ファウンダーズ・カップ米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは現地9日、フロリダ州ブラデントンCC（6465ヤード、パー71）で最終日が行われた。吉田優利は5バーディー、1ボギーの67で回り、通算7アンダーでホールアウトし、暫定23位につけている。吉田は2番パー4でバーディーを奪うと、7番パー3、8番パー5でも連続バーディー。9番パー3でボギーを叩くも、サンデーバック9で2つ伸ばした。最終組は13番を終えてイエリミ・ノー