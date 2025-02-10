しつこく営業をかけられたら、たとえ友人であっても嫌だろう。千葉県に住む30代女性は「年上の友人」と絶縁した経緯を語ってくれた。発端は2年ほど前に、年上の友人から「まつげパーマをお試しでやってくれる」との誘いを受けたことだった。一緒に「別のお友達」の自宅に行ったら……。（文：真鍋リイサ）旧友が「久しぶりに会いたい」→「友人の嫁」も一緒に来て「無添加洗剤」のセールスを始めたそこには女性と友人以外にもお客