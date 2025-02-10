受験はその後の人生を左右することでもあり、記憶に残っている人も多いだろう。福岡県に住む50代男性（ITエンジニア／システム開発・SE・インフラ／年収700万円）は、自身が受験生だった頃の苦い記憶を明かした。（文：真鍋リイサ）「中卒の両親は、大学のレベルとか価値などがあまり分からず、とにかく、お金の問題で『公立、国立しかダメだ』と言い続けていた」「おめでとうの一言もなく、『私立はダメだ』と言ったよね」大学受