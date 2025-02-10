カフェや居酒屋などを貸し切って行われる「街コン」は、気軽に異性と出会える一方、短い時間の中で相手のことをどこまで知れるかという難しさもあるようだ。はてな匿名ダイアリーに2月上旬、「たばこってすぐに辞められるものなんでしょうか」と書き込まれた。この投稿者は、街コンで出会った彼氏が実は喫煙者であることを知り、困惑している様子。「知ったのは付き合い始めてから。彼はすごくいい人で、話も合って、本当にタバコ