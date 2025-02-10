給与が上がらないなど、会社に対して不満を抱く人たちの中には、必要最低限の仕事しかしない“静かな退職”という働き方をする人たちがいるようだ。投稿を寄せた福島県の50代男性（営業／年収550万円）も“静かな退職”を実践中だ。「余計なおしゃべりなどしないで1分1秒でも早く退社」と、終業時刻になったら即座にタイムカードを押していると明かした。こうした働き方をするようになった理由は、「無賃労働とそれに背いた時の仕