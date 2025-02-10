巨人の森田駿哉投手（２７）が９日、２軍宮崎キャンプで４度目のブルペン入り。１５０球を熱投し、存在をアピールした。投げることに夢中になり、時間があっという間に過ぎた。球を受けた尾中ブルペン捕手は「１１０球からいいよ！」。終盤になると、さらにギアが上がった。左腕は「投げてどんどん良くなっていった。しっかりフォームを固めたかったので、数をこなせてよかった」と汗だくで振り返った。約１００球は、セット