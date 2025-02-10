◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ第１５節第２日サントリー１―３ＷＤ名古屋（９日・Ａｓｕｅアリーナ大阪）男子は５試合が各地で行われ、サントリーはホームのＡｓｕｅアリーナ大阪で名古屋に１―３で敗れた。２連敗を喫し、８敗目（２０勝）で３位。名古屋は２３勝目（７敗目）で２位を死守した。昨夏のパリ五輪代表でサントリーの高橋藍（らん、２３）は第３セット（Ｓ）で途中交代。第４Ｓは出場せず、９得点に終わ