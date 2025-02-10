◆ノルディックスキー▽雪印メグミルク杯ジャンプ（９日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝Ｋ点１２３メートル、ヒルサイズ１３７メートル）５２歳の葛西紀明（土屋ホーム）が１３８メートル、１２７・５メートルの合計２５０・８点で３年ぶり３度目の優勝。１日のＴＶｈ杯に続く２週連続Ｖを成し遂げ、Ｗ杯個人最多出場のギネス世界記録（５７８試合）更新が期待される１５、１６日のＷ杯札幌大会に向けて最高の勢いをつけた。