◇日本ハム紅白戦白組２−３紅組（９日・名護）日本ハムは９日、１軍の名護キャンプで２日連続となる紅白戦を実施した。２軍から参加したドラフト５位ルーキー・山県秀内野手（２２）＝早大＝は、紅組の「７番・遊撃」でフル出場。２回の守備で内野安打かと思われた三遊間への打球を、抜群のフットワークと正確なスローイングでアウトにした。打撃では２打席連続三振と課題を残したが、持ち味の守備で名刺代わりのスーパープレ