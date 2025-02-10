◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）第７５回東京新聞杯・Ｇ３は９日、東京競馬場で行われ、ウォーターリヒト（菅原明）が重賞初制覇を果たした。管理する河内洋調教師（６９）＝栗東＝は来月４日の定年引退を前に６年９か月ぶりのＪＲＡ重賞７勝目を飾った。来月４日に定年解散を迎える河内厩舎のウォーターリヒトが重賞奪取だ。道中後方４番手でためにためた末脚を、残り３００メー