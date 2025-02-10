女優・のんが１０日までに自身のＳＮＳを更新。ラフなコーディネートのオフショットを公開した。インスタグラムで「２月９日はのんワンマンライブ『ｂｉｔｔｅｒｉｓｂｅｔｔｅｒ』グッズＴが可愛（かわい）すぎ」とはじめ、グッズＴシャツを着用した自身のショットを投稿。髪を結び、クールに決めたショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「のんちゃんかっこいい」「素敵（すてき）です」「美しい」「全部