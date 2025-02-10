昨年末、ようやくブラッド・ピットとの離婚が成立したアンジェリーナ・ジョリー。これまで子どもたちの養育権やワイナリーの権利を巡って、ブラッドと熾烈な争いを繰り広げてきた。ブラッド側の関係者によると、アンジーはこれまで判事がブラッドに有利な判断を下すと、法廷内だけでなく外でもブラッドにリベンジ。たとえば子どもたちをブラッドから遠ざけるなどの手段でブラッドに仕返ししてきたという。離婚が成立、しかも子ども