第53回全日本実業団ハーフマラソンが2月9日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2025海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われた。男子は市山翼（28、サンベルクス）が1時間00分22秒と、大会記録に3秒と迫る好記録で優勝。次戦の東京マラソンでの東京2025世界陸上代表入りに意欲を見せた。2位は伊藤達彦（26、Honda）で1時間00分27秒。14人が1時間0分台と好記録が量産された。女子は&#