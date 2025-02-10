今年10月に亡くなった俳優・西田敏行さんに哀悼の意を込め、テレビ朝日は18日午後6時半から9時まで『緊急特別番組ありがとう西田敏行さん〜不世出の名優 安らかに…〜』を放送する。【動画】米倉涼子、西田敏行さんが亡くなる前に書いた手紙に大号泣胸元には写真も『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』で演じた蛭間重勝などアクの強い役から、西郷隆盛や豊臣秀吉といった歴史上のヒーロー、そして『釣りバカ日誌』の「ハ