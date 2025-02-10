エバラ食品工業は「おろしのたれ オニオン＆ビネガー」を2月7日から新発売する。同シリーズの「おろしのたれ」「にんにくのたれ」もリニューアルし、2月上旬から順次切り替える。「具材がのっかる万能たれ」の提案を強化する。「おろしのたれ」シリーズは、かけるだけの手軽さで焼肉に加えて食べ応えのある肉料理を楽しめる万能たれ。おろし具材がたっぷりで「具材がのっかる」ことが特徴だ。「オニオン＆ビネガー」は白ワインビネ