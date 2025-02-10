大和ハウス工業が手がけるDPDC印西パークの完成予想図（画像：大和ハウス工業）データセンター市場が世界で急拡大している。日本でも巨大なデータセンターが次々と新設され、電力、不動産、電子部品、素材といった幅広い業界に恩恵が広がる。この熱狂は本物か。『週刊東洋経済』2月15日号の特集は「データセンター急拡大！」だ。大和ハウス工業や三井不動産など不動産デベロッパーがデータセンター（DC）の開発に積極的に取り組ん