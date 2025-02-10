レアル・ソシエダで活躍する日本代表MF久保建英。契約は2029年まであるが、プレミアリーグの列強クラブが熱視線を送っており、この夏には去就が注目されそうだ。『El Nacional.cat』によれば、アトレティコ・マドリーのディエゴ・シメオネ監督も久保の獲得を狙っているという。アトレティコではシメオネ監督の愛弟子である元フランス代表アントワーヌ・グリーズマンがエースに君臨してきた。ただ、33歳になった彼は2026年まで契約