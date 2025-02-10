2月9日、京都競馬場で行われた5Rで、ルージュソリテールが1着となり、藤原英昭調教師（栗東）は史上26人目のJRA通算900勝を達成した。【新馬/京都5R】ロードカナロア産駒 ルージュソリテールが快勝「オーナーをはじめとする関係者の皆様に感謝致します」藤原英昭調教師コメント「これまで長い道のりを支えてくださったオーナーをはじめとする関係者の皆様に感謝いたします。また、いつも応援してくださるファンの方々にも感謝い