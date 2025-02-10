◇女子アイスホッケー五輪最終予選第3戦日本4-1中国(9日、nepiaアイスアリーナ)2026年のミラノ・コルティナダンペッツォ五輪ヘ向けた最終予選を全勝で飾った女子日本代表のスマイルジャパン・飯塚祐司監督が喜びの声をあげました。今大会3戦全勝とし、初戦のフランス戦では7得点。合計17得点だったことについて飯塚監督は「初戦からいいスタートが切れてその勢いのまま3連勝ができたと思います。過去の大会は得点することに苦